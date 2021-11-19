Уфа, , 16:15 — REGNUM 13 инвалидов по зрению-сотрудников Уфимского филиала ООО «Белавтодеталь» обратились в общественную палату Башкирии с просьбой вмешаться в ситуацию с массовыми сокращениями в их организации. Об этом сообщает пресс-служба общественной палаты (ОП) Башкирии.

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Сообщается, что инвалиды возмущены действиями правления Башкирской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых».

«Один из крупных заводов ООО «Белоавтодеталь», расположенный по адресу Уфа, ул. Достоевского, 135, продается. Денежные средства от продажи имущества будут перечислены в центральное правление Всероссийского общества слепых (г. Москва). Учредителем которого выступает Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечаются, что на этом предприятии трудятся 25 инвалидов, в том числе девять инвалидов первой группы по зрению, восемь инвалидов второй и третей групп.

«Уже три инвалида по зрению вынуждены были уволиться. Судя по письму, предстоит череда увольнений остальных сотрудников-инвалидов», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что граждане просят организовать общественный контроль за законностью продажи предприятия и увольнения инвалидов. Они уже передавали обращения главе республики Радию Хабирову, в прокуратуру республики, а также в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения региона.

«Согласно письму, предлогом к продаже предприятия послужили заявления руководства ООО «БелАвтодеталь» в городе Белебей о его аварийности и нецелесообразности его сохранения. Однако, по словам коллектива, юридическим фактов аварийности не предоставлено. В уфимском филиале предприятия большое количество помещений не сдается в аренду, никто не занимается поиском арендаторов», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в случае продажи компании будут уволены инвалиды по зрению и другие работники, а здания могут быть снесены.

«Для нас эта работа — смысл жизни. Другую работу нам никто не предложит. Десятилетиями создаваемый коллектив будет выброшен на улицу. Обращаемся к вам с просьбой предотвратить продажу предприятия и вывод активов из республики», — приводит пресс-служба слова инвалидов.

Сообщается, что общественная палата Башкирии перенаправила коллективное письмо обратившихся инвалидов в прокуратуру Кировского района Уфы для рассмотрения и направления обращения в суд в интересах заявителей-инвалидов.

«С правовой точки зрения, у Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» отсутствуют полномочия по какому-либо распоряжению имуществом, это следует из устава и положения, которые являются учредительными документами для этой организации. Таким образом, с нашей точки зрения, просьба инвалидов в адрес прокурора Республики Башкортостан по поводу искового заявления в суд о признании решения о целесообразности реализации имущества, которое было принято правлением БРО ОООИ «ВОС», является обоснованным», — приводит пресс-служба слова члена общественной палаты региона, адвоката, члена правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых Булата Сафина.

По словам Сафина, в советские времена на этом заводе в Уфе, который тогда назывался «Электролуч», работало около 400 инвалидов по зрению и слуху. Но в 2010 году предприятие признали банкротом. Имущество завода в связи с этим перешло в оперативное управление ООО «Белавтодеталь», юр. лицо, учредителем которого является Всероссийское общество слепых, находится в Белебее. Бывший «Электролуч» стал уфимским филиалом «Белавтодеталь».

"После 2010 года в предприятие не вкладывались никакие деньги на укрепление материальной базы предприятия. Неудивительно, что на сегодняшний день инженерные коммуникации требуют капитального ремонта», — приводит пресс-служба слова Сафина.