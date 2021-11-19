Москва, 19 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о взаимном признании сторонами выслуги лет военнослужащих для назначения им ежемесячной надбавки. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Южная Осетия и Россия

Само соглашение Путин подписал 10 февраля, после чего направил на рассмотрение в Госдуму. Депутаты поддержали ратификацию 21 октября, в Совете Федерации — 10 ноября.

Согласно соглашению, выслуга лет военнослужащего в одном из государств, если он перешёл служить в вооруженные силы другой стороны, учитывается при начислении ежемесячной надбавки. Аналогичное правило действует и при начислении военной пенсии.

Напомним, в 2017 году министры обороны России и Южной Осетии Сергей Шойгу и Ибрагим Гассеев подписали соглашение о вхождении части югоосетинских войск в состав ВС РФ.