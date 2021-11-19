Салехард, , 16:02 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе в настоящий момент работают 44 стоматологических кабинета, закрытия стоматологических кабинетов с 2000 года не проводилось. Об этом ИА REGNUM заявила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова в ответ на запрос информационного агентства. По её словам, в регионе также работают два стоматологических кабинета при высших и средних специальных учебных заведениях и 57 кабинетов в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, колледжах.

Мария Захарова отметила, что стоматологические кабинеты имеются во всех районных больницах округа, а кадровая обеспеченность врачами-стоматологами составляет 84%. Если в штатном расписании фельдшерско-акушерского пункта отсутствует врач-стоматолог, пациенты направляются в районную больницу.

Первый заместитель главы департамента уточнила, что в отдаленные поселки регулярно направляются врачи-стоматологи с целью профилактических осмотров и оказания медпомощи населению. Для оказания стоматологической помощи в труднодоступных районах округа созданы мобильные бригады. В 2020 году ими осмотрено более 6 тысяч пациентов, за 9 месяцев 2021 года проведено 6,5 тысяч профилактических осмотров.

Запись к специалистам-стоматологам осуществляется по телефону call-центра в Единой электронной регистратуре (ЕЭР) ЯНАО, где свободные талоны для записи размещаются на 14 календарных дней, а экстренная и неотложная медпомощь оказывается в день обращения, добавила первый заместитель главы департамента.