Ташкент, , 16:02 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в городе Чирчике будет создан кластер сельскохозяйственного машиностроения, сообщает Газета.уз.

«Согласно документу, Ташкентский завод сельскохозяйственной техники, Агрегатный завод, предприятия «Технолог», «Технолог-Стан» и «Агросаноатмашинвест» поэтапно передислоцируют часть производственных мощностей на территории Чирчикского завода сельскохозяйственной техники в Чирчике, где уже начата подготовительная работа, включая строительно-ремонтные работы», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Агентство по управлению государственными активами выставит на аукционные торги высвобождаемся земельные участки, зданий и сооружения этих предприятий на основе договора по оказанию услуг с собственниками высвобождаемых активов.

В постановлении отмечается, что отечественные производители сельхозтехники освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и таможенных сборов) при импорте не производимых в Узбекистане запасных частей и комплектующих для производства и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники по перечням на срок до 1 января 2025 года.