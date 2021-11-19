Казань, 19 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Транспортные предприятия Татарии для проверки QR-кодов снабдят 2582 комплектами оборудования. По словам начальника управления транспорта минтранса и дорожного хозяйства РТ Алексея Сидорова, комплекты состоят из смартфонов и переносных внешних аккумуляторов.

Tumenpro.ru Кондуктор автобуса

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«На начальной остановке QR-коды будут проверяться при посадке пассажиров. А далее кондуктор будет проверять их по ходу движения непосредственно перед обилечиванием», — добавил он.

Вместе с QR-кодом пассажиру необходимо предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

Начиная с 22 ноября, проезд в общественном транспорте репсублики без QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или медотводе будет запрещен. Пассажирам, пользующимся общественным транспортом без QR-кода, будет грозить штраф от 1 до 30 тыс. рублей. К ответственности может быть привлечен не только пассажир, но и проверяющий, либо само транспортное предприятие.

Также без предъявления сертификата не удастся приобрести билеты в кассах автовокзалов на межрайонные и междугородние переезды внутри республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани создали в одном из мессенджеров группу для помощи друг другу при поездках до работы по городу и в близлежащие населенные пункты.

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