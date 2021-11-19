Мюнхен, Германия, , 16:03 — REGNUM В клиниках Баварии почти не осталось свободных коек. Операции придется отложить на неопределенный срок, а перевод пациентов в реанимацию становится все труднее и труднее, предупреждает медицинское сообщество федеральной земли ФРГ. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 19 ноября.

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Ввиду неконтролируемого роста числа инфекций баварские больницы предупреждают о неизбежной перегрузке отделений интенсивной терапии и призывают к значительно более жестким ограничениям на прямые контакты.

«Текущая ситуация более драматична, чем когда-либо», — заявил управляющий директор Баварского больничного сообщества Роланд Энгехаузен.

«Мы находимся на пределе своих возможностей», — сообщил Энгехаузен, отметив, что в баварских клиниках даже операции по лечению рака пришлось бы отложить на неопределенный срок. По его словам, доставка пациентов в соседние федеральные земли также становится все более сложной задачей.

Директор сообщества подчеркнул: «На данный момент мы не видим каких-либо достаточно эффективных контрмер, которые принесли бы нам пользу в ближайшие две-четыре недели. Это делает ситуацию драматичной как сейчас, так и в перспективе следующих нескольких недель».