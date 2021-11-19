Москва, 19 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent падают на 3,2%, откатываясь в район $78,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Quartl Транспортировка нефти

«Активное муссирование в информационном поле предложений со стороны США о совместной продаже нефти из стратегических резервов не только США, Японией и Южной Кореей, но также Китая и Индии, наложившись на опасения охлаждения мировой экономики из-за новой волны пандемии, наконец, позволили нефтемедведям уверенно пробить поддержку уровня $80 за баррель и начать штурм рубежа $79.

При этом идея такого совместного давления на экспортеров уже начинает напоминать принципиальное противостояние — Вашингтон намерен показательно наказать страны ОПЕК+ за то, что они не поддаются его давлению.

Возможно, и текущая просадка цен не обошлась без дополнительного вброса финансов и организации согласованной атаки спекулянтов.

Впрочем, позиция США в любом случае стратегически проигрышная — чем ниже цены на нефть, тем меньше аргументов для того, чтобы экспортёры наращивали добычу сверх ранее согласованных объёмов. А заодно хуже перспективы наращивания добычи американскими сланцевиками.

А вот стратегические резервы крупнейших потребителей не бесконечны ‑ и чем меньше нефти в них останется, тем менее весомым аргументом они будут. Ну и, опять же, пополнение резервов впоследствии потребует дополнительных закупок.

При этом пока не просматривается особого энтузиазма Пекина и Нью-Дели относительно американских инициатив. Да и страны ОПЕК пока не собираются наращивать объемы добычи сверх оговоренного на своем заседании 2 декабря. Так что текущая атака на нефть вряд ли будет очень продолжительной», — считает эксперт.

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