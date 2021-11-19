София, , 15:59 — REGNUM Из-за низкого уровня вакцинации населения от COVID-19 в Болгарии может распространиться новый штамм коронавируса. Об этом 19 ноября в ходе своего рабочего визита в Софию заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Болгарское радио.

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«Всего 26% населения Болгарии привито от этой страшной болезни, в то время как в остальной Европе эти показатели приближаются к 76 процентам, — отметил, в частности, он. — Недоработки в системе иммунизации приведут к возникновению [в РБ] очередного варианта коронавируса». По словам Т. Бретона, в дальнейшем Брюссель будет оказывать на Софию «посильное давление» с тем, чтобы массовая вакцинация жителей Болгарии была осуществлена в рекордно сжатые сроки.

По состоянию на 19 ноября число граждан РБ, заразившихся COVID-19, составила 668 тысяч человек. Зарегистрировано 26 985 летальных исходов.