Берлин, 19 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был торжественно награжден медалью Лео Бека за его приверженность германо-еврейскому примирению. Об этом сообщило немецкое агентство DW 19 ноября.

Штайнмайер был отмечен Институтом Лео Бека в Нью-Йорке (США) за его долгосрочную приверженность делу сохранения и развития еврейской жизни в Германии.

«Для меня и всех немцев германо-еврейское примирение считается бесконечно ценным даром», — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии награждения в Нью-Йорке.

«Однако примирение остается хрупким, осязаемым. Мы это замечаем день за днем», — отметил он, указывая на антиеврейские движения последних лет, такие как нападение на синагогу в Галле в 2019 году.

В своей приветственной речи глава немецкого государства подчеркнул: «Мы не должны терпеть антисемитизм в Германии! За это я и дальше буду бороться как глава государства и как личность».