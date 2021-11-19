Ташкент, 19 ноября 2021, 15:57 — REGNUM Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял делегацию во главе с министром обороны Белоруссии генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«На встрече обсуждалось текущее состояние двустороннего сотрудничества в сфере обороны, намечены планы на будущее. Стороны обменялись мнениями по укреплению взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.
Сообщается, что по итогам встречи подписано соглашение между министерствами обороны Узбекистана и Белоруссии, которое включает ряд мер по военному сотрудничеству на 2022 год.
Белорусские гости посетили мемориальный комплекс «Победы» в Ташкенте, где возложили венок.
Также, белорусская военная делегация посетит Академию Вооруженных Сил, Чимганский горный учебный центр Минобороны, Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище.