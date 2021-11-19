Берлин, , 16:06 — REGNUM В результате четвертой волны распространения COVID-19 число случаев заражения в Германии достигло рекордного уровня. 19 ноября министр здравоохранения заявил, что вопрос о локдауне «нельзя исключать из повестки дня». Об этом сообщило немецкое агентство DW.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что ситуация с пандемией ухудшилась за последнюю неделю, при этом сейчас она набирает более серьезные обороты, чем на прошлой неделе. По словам представителя, текущее положение следует характеризовать как чрезвычайное.

Когда министра спросили о возможности введения новой изоляции для населения, он заявил: «Мы находимся в ситуации, когда ничего не можем исключать».

Спан выступил на совместной пресс-конференции с Лотаром Вилером, главой национального агентства по инфекционным заболеваниям Института Роберта Коха (RKI).

Вилер подробно обрисовал сложившуюся ситуацию с COVID-10, указав, что более чем в четверти округов по всей стране недельный показатель заболеваемости превышает 500 новых случаев на 100 000 человек. Кроме того, многие больницы находятся на пределе своих возможностей.