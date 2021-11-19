Междуреченск, Кемеровская область, 19 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Междуреченске скоропостижно скончался бывший глава города Вадим Шамонин. Информацию об этом редакции «Сибдепо» подтвердили в мэрии муниципалитета.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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Отмечается, что по предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем на фоне перенесённой им ранее коронавирусной инфекции.

Вадим Шамонин возглавлял город до 2015 года. Позже он перешёл на работу в Водоканал.