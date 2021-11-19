Москва,
19 ноября 2021, 15:56 — REGNUM Сегодня, 19 ноября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,51% до 73,42 рубля. Евро прибавляет чисто символические 0,07%, торгуясь на уровне 82,90 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.
«Сегодня утром на фоне возобновившегося накануне роста нефтяных котировок рубль предпринял попытку отыграть часть потерь последних сессий. Этому способствовало и позитивное открытие российского рынка акций.
Но оптимизма хватило ненадолго, и вслед за покатившимися вниз нефтяными ценами отечественная валюта также начала сдавать позиции. Причиной бегства инвесторов от рисков стали опасения новой волны локдаунов в Европе и новые максимумы по смертности от коронавируса в России, где все больше регионов близки к утрате контроля над пандемией.
Также продолжает расти политическая напряженность, американские конгрессмены придумали новую угрозу — не признать итоги выборов в России в 2024 году, если на них будет выдвигаться Путин. В свете подобных инициатив все меньше ясности в том, до какого уровня неадекватности могут дойти американские политики.
Впрочем, по сравнению с сырьевыми рынками и акциями рубль пока снижается незначительно, что, вероятно, обусловлено продолжением налогового периода и ростом ожиданий повышения учетной ставки ЦБ РФ.
Также сохраняется интерес инвесторов к российскому рублевому долгу. Сегодня рынки ожидают выступлений представителей евроцентробанка и ФРС, которые могут внести больше ясности в вопросы дальнейшей монетарной политики», — пояснил эксперт.
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