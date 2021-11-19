Москва, 19 ноября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,51% до 73,42 рубля. Евро прибавляет чисто символические 0,07%, торгуясь на уровне 82,90 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Сегодня утром на фоне возобновившегося накануне роста нефтяных котировок рубль предпринял попытку отыграть часть потерь последних сессий. Этому способствовало и позитивное открытие российского рынка акций.

Но оптимизма хватило ненадолго, и вслед за покатившимися вниз нефтяными ценами отечественная валюта также начала сдавать позиции. Причиной бегства инвесторов от рисков стали опасения новой волны локдаунов в Европе и новые максимумы по смертности от коронавируса в России, где все больше регионов близки к утрате контроля над пандемией.

Также продолжает расти политическая напряженность, американские конгрессмены придумали новую угрозу — не признать итоги выборов в России в 2024 году, если на них будет выдвигаться Путин. В свете подобных инициатив все меньше ясности в том, до какого уровня неадекватности могут дойти американские политики.

Впрочем, по сравнению с сырьевыми рынками и акциями рубль пока снижается незначительно, что, вероятно, обусловлено продолжением налогового периода и ростом ожиданий повышения учетной ставки ЦБ РФ.

Также сохраняется интерес инвесторов к российскому рублевому долгу. Сегодня рынки ожидают выступлений представителей евроцентробанка и ФРС, которые могут внести больше ясности в вопросы дальнейшей монетарной политики», — пояснил эксперт.

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