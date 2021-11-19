Берлин, 19 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Следующее коалиционное правительство Германии планирует проводить жёсткое регулирование потребления каннабиса в стране. Об этом сообщило немецкое агентство DW 19 ноября.

Будущая коалиция социал-демократов Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободных демократов (СВДП) дала понять, что они серьезно рассматривают возможность легализации хранения каннабиса.

Представители трёх партий сообщили медиагруппе Funke, что они работают над предложениями по «введению контролируемого распространения каннабиса среди взрослых в рекреационных целях». По их словам, населению ФРГ будет предоставлена возможность купить наркотик исключительно в лицензированных магазинах.

Партия «зеленых» и ориентированная на бизнес СВДП в течение многих лет призывали к контролируемой легализации каннабиса. Однако официальные лица подчеркнули, что жесткое регулирование и защита детей имеют первостепенное значение для намеченной программы.

Согласно их отчету, новый закон потребует серьезной оценки спустя четыре года после его реализации.