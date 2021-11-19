Берлин, , 16:30 — REGNUM 19 ноября канцлер Германии и Генеральный секретарь НАТО проведут переговоры в немецкой столице с Белоруссией. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

В своем первоначальном заявлении Столтенберг заявил, что альянс ожидает, что Германия останется в рамках соглашения о совместном использовании ядерного оружия.

«Это дает такой стране, как Германия, место за столом переговоров… Я думаю, что это чрезвычайно важно для европейских союзников, поскольку в таком случае мы берем на себя ответственность и у нас есть право голоса», — отметил он.

По словам представителя НАТО, американские ядерные бомбы, размещённые на территории ФРГ, могут применяться немецкими силами в случае чрезвычайной ситуации.

В центре внимания переговоров также находится текущая ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе. Столтенберг заявил, что блок НАТО солидарен с Польшей и другими пострадавшими союзниками, такими как Литва и Латвия».

«Мы сохраняем бдительность и готовы дальше помогать нашим союзникам», — заявил Столтенберг журналистам.

Перед переговорами и совместной пресс-конференцией Столтенберг выступил с основным докладом на ежегодной конференции NATO Talk, организованной Федеральной академией политики безопасности и Управлением пресс-информации правительства Германии.

«Здорово вернуться в Берлин. Я с нетерпением жду возможности принять участие в обмене мнениями и обсудить важные вызовы безопасности для Североатлантического альянса. Германия является высоко ценимым партнером по НАТО», — отметил Столтенберг в преддверии своего выступления.