Казань, 19 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Жители Татарии смогут воспользоваться справками с QR-кодами о медицинском отводе от вакцинации против коронавирусной инфекции только в общественном транспорте. Посетить организации общепита, торговые центры и культурные учреждения они не смогут, сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Эти люди не привиты, не защищены, у них сохраняется высокий риск заболевания. Поэтому их надо максимально ограничить от посещения общественных мест. Но так как до работы они все-таки должны добираться, была предусмотрена возможность получить QR-код», — пояснила спикер.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии работа театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов разрешена при условии, что зал заполнен не более чем на 50%, но не свыше 500 человек, имеющих QR-коды.

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