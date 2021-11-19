Старый Оскол, Белгородская область, , 15:54 — REGNUM Около трёх тонн немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции изъяли полицейские на территории частного домовладения в Старом Осколе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Поддельный алкоголь Https://31.мвд.рф/

По предварительным данным, супружеская пара, 55-летний мужчина и 38-летняя женщина, хранили поддельный алкоголь для последующего сбыта. Оперативники изъяли около трёх тонн алкоголя различных наименований на общую сумму свыше миллиона рублей. Экспертиза показала, что в отдельных образцах продукции занижен процент крепости, что не соответствует ГОСТу.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.