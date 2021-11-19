Салехард, , 15:51 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе проводится системная работа по профилактике стоматологических заболеваний на индивидуальном и групповом и уровнях. Об этом ИА REGNUM заявила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова в ответ на запрос информационного агентства о состоянии региональной стоматологии. «Регулярно проводятся встречи врачей с пациентами, беседы в ходе школ здоровья, а также активная информационная кампания в социальных сетях и СМИ», — отметила Захарова.

На приёме у детского стоматолога natadent.ru

Уже не первый год в ЯНАО успешно реализуется программа «Здоровая улыбка — ямальским детям!», которая предусматривает обучение детей, их родителей и педагогов основам гигиены полости рта, методам профилактики и систематического лечения заболеваний зубов на ранних стадиях. В ее рамках ежегодно более 1000 детей знакомятся с правилами гигиены полости рта.

Специалисты ТФОМС совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО разработали для жителей региона семь видов полиграфической продукции общим тиражом 40 000 экземпляров, по темам «Пирамида питания», «Профилактика кариеса», «Как выбрать зубную щетку».

Специалисты медицинских организаций округа на регулярной основе проводят более 20 видов бесед с учащимися образовательных учреждений и их родителями по темам «Здоровая улыбка», «Правильное питание для здоровья зубов», «Вред курения». Около 1000 учащихся приняли участие в таких беседах.