Новосибирск, 19 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Новосибирске начата проверка после того, как на детской площадке в Кировском районе пострадал ребёнок. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

sweetlouise Детская площадка

«По сведениям СМИ, шестилетняя девочка сломала ногу из-за ямы под детской горкой на игровой площадке по ул. Гэсстроевская, 2/1. За это никто из ответственных лиц не понёс ответственности», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению УК «Любимый дом» законодательства при эксплуатации детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.