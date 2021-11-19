Москва, 19 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Хорошее образование — это в первую очередь обучение, формирующее навыки и ключевые компетенции, закладка фундамента будущей профессии, уверены 49% жителей России, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Для 36% хорошее образование учит приобретать знания самостоятельно всю жизнь, умение постоянно учиться. По мнению 10%, это престижный вуз или престижный факультет в университете, который входит в сотню лучших в мире.

На вопрос — престижно ли сегодня иметь высшее образование, утвердительно ответили большинство опрошенных (63%), отрицательно — 21%, объясняя это «девальвацией» высшего образования.

Опрос проведен 22 октября-15 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 351 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, школьное образование в России чаще всего оценивается как среднее (44%).

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