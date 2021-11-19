Москва, 19 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Россия не станет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны НАТО и Евросоюза, включая попытки подыгрывать милитаристам на Украине. Об этом 19 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, Москва открыта к диалогу со странами Запада, о чем накануне заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии российского МИД.

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми нам постоянно угрожают, заявляя, что возьмут силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягают на российский Крым», — сказал он.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что такого рода «воинственная риторика и военные приготовления» властей Украины не получают принципиальную оценку со стороны западных стран.

«Мы видим, что происходит, но, я вас уверяю, никогда не позволим, чтобы наши законные, национальные интересы были каким-либо образом ущемлены. У нас есть все, чтобы это обеспечить», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в адрес России к снижению напряженности и прозрачности действий прокомментировала официальный представитель МИД РФМария Захарова.