Ишим, Тюменская область, , 15:47 — REGNUM В Тюменской области с 19 ноября установлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на инфицированном объекте в Ишиме. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Свиньи Volgograd.ru

Согласно постановлению губернатора Тюменской области Александра Моора, имеющиеся на инфицированном объекте продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз АЧС̆, подлежат уничтожению в соответствии с ветеринарными правилами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургутском районе Югры с 19 ноября введён режим ЧС из-за подтверждения эпизоотического очага африканской чумы свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун».

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из хозяйств Югры подтвердили вспышку африканской чумы свиней