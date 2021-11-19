Ишим, Тюменская область, 19 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Тюменской области с 19 ноября установлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на инфицированном объекте в Ишиме. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Согласно постановлению губернатора Тюменской области Александра Моора, имеющиеся на инфицированном объекте продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз АЧС̆, подлежат уничтожению в соответствии с ветеринарными правилами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургутском районе Югры с 19 ноября введён режим ЧС из-за подтверждения эпизоотического очага африканской чумы свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун».