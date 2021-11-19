Новосибирск, 19 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. На территории Северного района Новосибирской области по результатам прокурорского вмешательства ликвидировано 14 несанкционированных свалок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная свалка

«В текущем 2021 году прокурор Северного района по результатам проверок соблюдения законодательства в сфере землепользования направил в суд восемь административных исковых заявлений, в которых потребовал обязать органы местного самоуправления ликвидировать несанкционированные свалки. Требования прокурора суд удовлетворил, установив срок для ликвидации несанкционированных свалок до 15 ноября 2021 года», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время администрации восьми муниципальных образований поселений добровольно исполнили решения суда.