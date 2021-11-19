Москва, , 15:45 — REGNUM Показатели торговли между Российской Федерацией и Узбекистана достигли небывалых показателей. Об этом 19 ноября сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин Kremlin.ru

«За последние годы произошёл прорыв между нашими отношениями. Таких показателей никогда у нас не было. Как вы сказали, товарооборот растёт. По итогам девяти месяцев, он составляет уже пять миллиардов (долларов — прим. ИА REGNUM), по итогам года он будет семь миллиардов. Такой цифры в наших отношениях ну просто не было», — сказал лидер Узбекистана.

Мирзиёев отметил, что серьёзные плоды даёт совместная работа межправительственных комиссий России и Узбекистана. Он рассказал, что сейчас между странами сегодня в проработке проектов на 14 млрд долларов.

«У нас интеграция идёт углублённая по всем направлениям», — добавил президент Узбекистана.