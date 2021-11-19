Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян состоит в отношениях с актёром и комиком Питом Дэвидсоном. Об этом 19 ноября сообщает издание E!, ссылаясь на свой источник.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По словам инсайдера, Кардашьян и Дэвидсон «действительно счастливы и видят, к чему всё идёт». Папарацци сфотографировали их рядом с домом Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян — пара держалась за руки.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Пит Дэвидсон был помолвлен с певицей Арианой Гранде. Однако в том же году пара объявила о расставании.

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