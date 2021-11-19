Вашингтон, 19 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян состоит в отношениях с актёром и комиком Питом Дэвидсоном. Об этом 19 ноября сообщает издание E!, ссылаясь на свой источник.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

По словам инсайдера, Кардашьян и Дэвидсон «действительно счастливы и видят, к чему всё идёт». Папарацци сфотографировали их рядом с домом Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян — пара держалась за руки.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Пит Дэвидсон был помолвлен с певицей Арианой Гранде. Однако в том же году пара объявила о расставании.