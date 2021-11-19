Липецк, 19 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки в Липецкую область министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел встречу с главой администрации региона Игорем Артамоновым, сообщает ИА REGNUM. Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с результатами работы и потенциалом агропромышленного комплекса субъекта, развитием сельских территорий и обеспечением эпизоотического благополучия.

Липецкаяобласть.рф Дмитрий Патрушев обсудил с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым точки роста АПК региона

В 2020 году субъект получил рекордные урожаи зерновых культур и тепличных овощей. Это в том числе положительно повлияло на индекс сельхозпроизводства, который составил 106% и превысил среднероссийский. Отдельно Дмитрий Патрушев отметил впечатляющие результаты в выращивании овощей закрытого грунта. С каждым годом Липецкая область укрепляет позиции в этом направлении. За последние пять лет урожай в теплицах увеличился почти в пять раз и по прогнозу в 2021 году может достичь 170 тыс. тонн.

Для дальнейшего развития тепличного овощеводства Минсельхозом реализуется комплекс мер государственной поддержки. В частности, дополнительно в рамках «стимулирующей» субсидии предусматривается новое приоритетное направление — овощеводство защищённого грунта. Продлены до 12 лет льготные инвесткредиты на строительство теплиц. Кроме того, со следующего года планируется реализация отдельного федерального проекта, направленного на стимулирование овощеводства открытого грунта и выращивания картофеля, с комплексом мер поддержки.

Важным фактором планомерного развития АПК региона является мелиорация. Сейчас в сельхозпроизводстве задействовано порядка 98% от имеющихся мелиоративных сельхозугодий. Министр отметил, что это хороший показатель, который необходимо сохранять и стремиться к 100%.

Также область демонстрирует достойные показатели в молочной продуктивности. В частности, по итогам 2020 года регион стал одним из лидеров в стране по надоям. За девять месяцев 2021 года показатель также демонстрирует рост.

По словам губернатора, Липецкая область в 2021 году признана регионом номер один по стабильности развития агропромышленного комплекса.

«Наше сельское хозяйство инновационное и инвестиционно привлекательное, это подтверждено проектами, реализующимися в субъекте. Кроме того, область располагает резервами для импортозамещения и имеет хороший экспортный потенциал. Несомненно, достигнуть таких результатов мы смогли благодаря весомой государственной поддержке и продуктивному сотрудничеству с Минсельхозом России. Уверен, в дальнейшем наше взаимодействие будет способствовать не только развитию сферы АПК, но и значительному повышению качества жизни в сельской местности», — подчеркнул Игорь Артамонов.