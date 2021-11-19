Красногорск, 19 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. До конца 2021 года на территории Подмосковья планируется отремонтировать 23 образовательных учреждения. Об этом 19 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Детский сад

Речь идет о восьми детских садах и 15 школах. На сегодняшний день после капремонта уже работают три детских сада и 13 школ, еще в пяти детских садах и двух школах планируется завершить ремонтные работы до конца 2021 года. На 2022 год запланирован ремонт 70 подмосковных школ.

«Прежде всего в программу по проведению капремонта включаются учреждения с высоким уровнем износа — от 70%. Еще многие здания требуют обновления, мы не будем останавливаться, работа будет продолжена и в дальнейшем», — сказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.