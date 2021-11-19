Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Определён соперник гандбольного клуба «Ростов-Дон» в четвертьфинале Кубка России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

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«По итогам жеребьевки соперником «Ростов-Дона» в четвертьфинале Кубка России стала тольяттинская «Лада», — говорится в сообщении.

Также в борьбу за Кубок России вступят «Астраханочка» (Астрахань) и «Звезда» (Звенигород), а также победители пары «Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) — «Университет» (Ижевск) и пары «Дворец» (Москва) — АГУ-«Адыиф» (Майкоп) — ЦСКА (Москва).

Все четвертьфинальные матчи состоятся не позднее 26 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года «Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России, обыграв на своей площадке тольяттинскую «Ладу» со счётом 25:16.

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