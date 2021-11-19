Новосибирск, 19 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Основные параметры бюджета Новосибирска на 2022 год планируются с существенным ростом по сравнению с первоначальными планами. Об этом сегодня, 19 ноября, заявил мэр города Анатолий Локоть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Так, доходная часть городского бюджета может впервые превысить отметку в 60 млрд рублей.

«Доходы на следующий год планируются в размере 60 млрд 703 млн рублей (консолидированного бюджета). Расходы — 61 млрд 503 млн рублей. При этом, несмотря на такой рост доходов и расходов, дефицит останется на уровне 2021 года. Мы реализуем взвешенный подход к бюджетному планированию, обеспечиваем поэтапное сокращение дефицита бюджета и его доли в доходах города», — сказал глава муниципалитета.

По сравнению с прошлым годом доходная и расходная части бюджета 2022 года планируются с увеличением почти на 10 млрд рублей. Важный позитивный момент — рост собственных доходов города. Поступления запланированы в объеме более 30 млрд рублей.