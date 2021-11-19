19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 16:20 — REGNUM Заявление главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в России продовольственная инфляция достигла двузначных показателей, что в два раза выше цели, установленной структурой под её руководством, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Александ Горбаруков © ИА REGNUM

"К продовольственной инфляции прибавьте инфляцию на бензин, лекарства, коммунальные тарифы, товары для детей и т. д., а потом сравните это всё с тем, насколько увеличилась ваша зарплата или пенсия!» — предлагает Александр И.

Многие пользователи пришли к выводу, что ускорение роста цен на продовольствие, согласно данным Росстата, до 10,89% в годовом выражении — это лишь полдела. Самое страшное будет, если сложить проценты роста цен на все товары в России, считают граждане.

«Скажите людям правду! Скажите, что четыре года вы за однозначными цифрами инфляции прятали двузначные, а теперь за двузначными прячете трёхзначные! Зайдите в магазины и посмотрите сами, многие товары выросли в цене на 70−100%!» — отмечает Илья Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская экономика в данный период времени развёрнута в любую сторону, но точно не лицом к простому российскому гражданину.

«Невольно складывается впечатление, что идёт целенаправленное обнищание населения. Особенно если судить по неконтролируемому росту цен и стабильно неизменным доходам населения. А пенсионеры вообще должны быть в шоке от сегодняшнего положения дел», — указывает Валерий В.

Пенсионер в супермаркете Андрей Шапран © ИА REGNUM

Часть людей считает, что вина за произошедшее полностью лежит на экономическом блоке правительства России, а также персонально на главе ЦБ.

«Вообще, почему никто не ставит вопрос о компетентности главы Центрального банка России? Ведь с главной задачей ЦБ она явно не справляется. А задача-то нетривиальная — устойчивость курса рубля и стабильно низкая инфляция. Всё. А наша экономика, словно колосок — на ветру постоянно валится!» — считает Иван Е.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на заверения властей в том, что ситуация находится под контролем, тем не менее граждане видят, как экономика страны опять скатывается в состояние, схожее с тем, в котором она пребывала в 90-е годы.

«Инфляция как или даже уже выше, чем в 90-е при Борьке-алкаше! Кто там говорил о стабильности сегодняшнего государства. Его сейчас штормит как никогда, просто власти делают вид, что ничего не происходит, всё якобы под контролем», — поделился своим мнением Ден Д.

Борис Ельцин Kremlin.ru

Нашлись и те, кто отметил, что тревогу бить пока рано, ведь не наступила ещё катастрофа, схожая с той, которая произошла в России на момент 1998 года.

«Это, конечно же, пока что ещё совсем не катастрофа. Но главное, чтобы не произошёл дефолт, в результате которого люди снова потеряют всё то, что они копили десятилетиями. К сожалению, если посмотреть на опыт 90-х, то складывается ощущение, что движется именно в эту сторону. Сейчас у власти вроде всё под контролем, но экономика то и дело норовит ускользнуть сквозь пальцы», — написал Николай С.

Напомним, 18 ноября глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила во время выступления в Госдуме РФ о том, что в России продовольственная инфляция достигла двузначных показателей, что в два раза выше цели, установленной структурой под её руководством.