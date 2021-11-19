Москва, 19 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В РФ пока что сохраняется тенденция к наращиванию долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала информацию о том, что ЦБ РФ может начать ограничивать потребительское кредитование.

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«В настоящее время у Банка России недостаточно инструментов регулирования рынка розничного кредитования. При этом в стране сохраняется тенденция к наращиванию долгов, — сказала Степанова. — Население ожидает дальнейшего роста цен на автомобили, технику и прочие товары, потому активно привлекает ссуды как по кредитным картам и займам до зарплаты, так и по ипотечным и долгосрочным кредитам, в том числе в рамках различных программ рефинансирования, льготного кредитования, льготной ипотеки».

При этом, как уточнила Степанова, на фоне роста розничного кредитования доля «плохих» долгов граждан не растет.

«А по сравнению с 2020 годом темпы прироста просроченной задолженности сейчас ниже, — сказала экономист. — Таким образом, просрочка по розничным кредитам сейчас растет медленно. Но, тем не менее, Банк России всеми силами старается ограничить рост необеспеченного кредитования дабы защитить стабильность банковской системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее денежно-кредитную политику Банка России назвали главным фактором, замедляющим рост ВВП.