Тбилиси, 19 ноября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Посол США в Грузии Келли Дегнан обеспокоена с ухудшением состояния здоровья бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом она заявила 19 ноября журналистам.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

Американский дипломат отметила, что посольство поддерживает мнение группы врачей, собранных народным защитником Грузии Нино Ломджария.

«По их оценке, состояние Саакашвили критическое и ему необходимо полное лечение, чтобы то, что случилось, не повторилось и его здоровье улучшилось, если он не будет находиться в соответствующем учреждении», — сказала Дегнан.

Она отметила, что событиями, происходящими с Саакашвили, также обеспокоен Вашингтон. Посол также заявила о не понимании причин, почему рекомендации врачей не были приняты грузинскими властями ранее.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился её прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. Состояние бывшего президента стабилизировалось, но его сторонники заявляют, что власти якобы хотят «убить» Саакашвили.