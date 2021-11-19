Москва, 19 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Более половины взрослого населения России обладает иммунитетом к коронавирусной инфекции, заявили 19 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 50,2%. К настоящему моменту первый компонент вакцины получили 66 400 393 человека, полную вакцинацию прошли 58 713 240 человек.

Неделю назад уровень коллективного иммунитета составлял 49%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что привить нужно 80% населения.

Она отметила, что сейчас в 11 регионах коллективный иммунитет превысил 60%. Это Москва и область, Санкт-Петербург, Чечня, Карелия, Севастополь, Тува, Чукотка, Белгородская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уровень коллективного иммунитета от COVID-19 превысил 67%.

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