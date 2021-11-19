Самара, 19 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. 1764 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Всего в регионе выявили 165 751 случай заражения этой инфекцией. При этом в области скончались 5145 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 29 таких пациентов констатировали в минувшие сутки.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом всего 119 760 человек, в том числе в минувшие сутки победили инфекцию 1118 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 ноября по области за сутки выявили 1781 случай заражения коронавирусом.