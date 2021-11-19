Москва, 19 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. За прошедшую неделю ситуация с распространением COVID-19 осложнилась в трех российских регионах. Об этом 19 ноября сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости», — сказала она.

Также Голикова указала, что еще в нескольких регионах заболеваемость снизилась, однако пороговые значения в них не преодолены и потому нельзя говорить о существенном улучшении.

«Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия», — уточнила вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в столице России превысил 67%.