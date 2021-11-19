Москва, , 15:34 — REGNUM Внесенная в Конгресс США резолюция о возможном непризнании избрания Владимира Путина президентом Российской Федерации в 2024 году не окажет влияния на российский политический процесс, уверен депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Government.ru

«Американские законодатели в последнее время проявляют удивительные чудеса неадекватности. С таким же успехом в американский сенат могла быть внесена резолюция о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Никакого влияния на российский политический процесс или что-то другое эта резолюция оказать не может», — рассуждает Никонов.

По его убеждению, резолюция — элемент какой-то зашкаливающей русофобии, которая вышла за рамки рациональной политики, а тем более цивилизованного законодательного процесса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конгрессмены Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли проект резолюции, согласно которой Соединенные Штаты не должны признавать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать этот пост после 7 мая 2024 года.

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