Сургутский район, Югра, , 15:34 — REGNUM В Сургутском районе Югры с 19 ноября введён режим ЧС из-за подтверждения эпизоотического очага африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Свинья (сс) Martin Robson

Будут сожжены все свиньи фермерского хозяйства «Капсамун». Радиус зоны, угрожаемой распространению африканской чумы свиней (АЧС), составляет пять километров. Под наблюдение ветеринаров попадают деревни Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут, посёлок Юганская Обь.

В эпизоотическом очаге запрещается: посещение указанной территории посторонними лицами; перемещение и перегруппировка свиней; ввоз, вывоз, убой свиней, а также вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма, въезд и выезд транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подозрение на вспышку АЧС в фермерском хозяйстве Сургутского района появилось 14 ноября, когда из 500 свиней погибли 360.

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