Москва, 19 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос в 2020 году на 15%, сообщил президент 19 ноября президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

«На сегодняшний день 18% всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Товарооборот растёт. В прошлом году, несмотря на пандемию, он вырос более чем на 15%. Это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы взаимодействуем», — сказал президент России на встрече со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Путин отметил хороший объём капиталовложений в экономику Узбекистана со стороны России — свыше 10 млрд долларов. При этом сотрудничество развивается не только в экономике, но и в гуманитарной сфере, подчеркнул российский лидер.

Встреча Путина и Мирзиёева проходит в эти минуты в Москве.