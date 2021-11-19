Новосибирск, 19 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Новосибирске с 20 по 22 ноября ожидаются порывы ветра до 18 м/с; 22 ноября прогнозируется повышение дневной температуры воздуха до +3 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Так, завтра, 20 ноября, ночью прогнозируется −15…−17 °С с небольшим повышением к утру, днем −7…−9 °С, ветер юго-западный 6−11 м/с, днём местами порывы до 16 м/с, небольшой снег.

21 ноября ночью ожидается −10…−12 °С, днем −5…−7 °С, ветер юго-западный 6−11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с, преимущественно без осадков.

В понедельник, 2 ноября, ночью −7…−9 °С, днём +1…+3 °С, ветер юго-западный ночью 4−9 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, во второй половине дня местами небольшой снег.