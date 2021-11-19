Пермь, , 15:30 — REGNUM Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой в истории, кто смог исполнить четверной риттбергер на соревновании. Это произошло 19 ноября во время исполнения произвольной программы на этапе Кубка России в Перми.

Фигуристка (сс) manfredrichter

14-летняя Петросян исполнила каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа. За своё выступление она получила 147,15 балла. Она заняла на турнире второе место, получив по сумме двух программ 213,26 балла.

Победительницей стала одержала Софья Муравьёва (216,64 балла). Замкнула тройку чемпионка Европы Софья Самодурова (188,39 балла).

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет ратифицировать прыжок, т.к. Петросян исполнила его на национальном соревновании. Для официального включения в зачёт ISU она должна повторить свой прыжок на международных соревнованиях, исполнив его на плюсы.