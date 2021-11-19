Цхинвал, , 15:29 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 192 теста на коронавирус, из которых 37 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 19 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1807 человек, 100 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9651 носителя SARS-CoV-2, из них 7844 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 164 случая смерти пациентов с COVID-19, в том числе один — за последние сутки.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 84 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра 13 человек, поступил туда — один пациент.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что в ходе 208 исследований 34 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 150 человек, трое пациентов с COVID-19 умерли.