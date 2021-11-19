Москва, , 15:27 — REGNUM Большинство жителей России (58%) не одобряют телефонные звонки руководства в нерабочее время — «работодатели должны уважать личное время», приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Звонок Цитата из к/ф «Ирландец». реж Мартин Скорсезе. 2019. США

Женщины заметно чаще мужчин поддерживают идею о запрете звонков вне работы — 61% против 55%. При этом 19% работников не против звонков от начальства — «вопрос зарплаты, за определенную сумму готов быть на связи круглосуточно».

Одобрить закон, запрещающий работодателям звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время, готовы 43%. По мнению 36% подобные законы к России не применимы, «всё равно будут звонить».

Опрос проведен 10−15 ноября 2021 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 221 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, 68% жителей РФ), переведенных на удаленный режим работы из-за пандемии не получали от работодатели новых требований по информационной безопасности.

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