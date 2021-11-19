Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на установку временных элементов благоустройства для проведенияXVI рождественской ярмарки в Петербурге. Об этом решении сообщила 19 ноября пресс-служба Смольного.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Организаторы ярмарки получила от ГАТИ соответствующий пакет документов. Это позволит приступить к первому этапу подготовки, к установке элементов благоустройства для проведения ярмарки.

Отметим, что ярмарка в этом году пройдет на Малой Садовой улице. Помимо торговых павильонов, посетителям будут доступны также каток и карусели на бесплатной основе. Ярмарка пройдет в Петербурге с 18 декабря 2021 по 9 января 2022 года с соблюдением эпидемических требований.