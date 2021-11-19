Нижний Новгород, , 15:25 — REGNUM После завершения строительства новых станций нижегородского метрополитена, пассажиропоток увеличится на 50%. Такой прогноз на заседании комиссии Гордумы по транспорту озвучил глава МП «Нижегородское метро» Олег Яушев 19 ноября.

Строительство метро. Нижний Новгород Government-nnov.ru

По мнению главы муниципального предприятия, создание четырех станций «позволит увеличить пассажиропоток до 150 тысяч человек в день».

«Сейчас метро ежедневно пользуются примерно 100 тысяч жителей региона. Создание станций «Оперный театр» и «Сенная», а позже «Варя» и «Сормовская» позволит увеличить пассажиропоток на 50%», — сказал Яушев.

Отмечается, что в случае успеха модернизации транспортной системы города метрополитен получит ключевую роль, тогда использование метро «составит порядка 30% от общегородских перевозок при существующих 12−14% на сегодняшний день».

«На строительство станций «Сенная» и «Оперный театр» планируется выделить около 37 миллиардов рублей. А чтобы построить «Варю» и «Сормовскую» — нужно 19,6 миллиардов рублей. Станцию «Сенная» планируется построить по ускоренному плану. Работы необходимо завершить до 2026 года» — пишет портал NewsNN.ru.

Напомним, раннее генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов раскритиковал идею строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде.

«Метро будет убыточно всегда. Конечно, если не ставить на него цены, как на такси. Но дело не в этом. Проблема в том, что плановая убыточность городского пассажирского транспорта компенсируется удобством и комфортом в перемещении трудовых ресурсов, в экономии на восстановлении дорожного покрытия и другими плюсами, которые в целом влияют на экономику города. Если рассматривать вопрос исключительно с точки зрения затрат, то метро однозначно не выгодно», — сказал эксперт в интервью ИА REGNUM.