Нижний Новгород, 19 ноября 2021, 15:25 — REGNUM После завершения строительства новых станций нижегородского метрополитена, пассажиропоток увеличится на 50%. Такой прогноз на заседании комиссии Гордумы по транспорту озвучил глава МП «Нижегородское метро» Олег Яушев 19 ноября.
По мнению главы муниципального предприятия, создание четырех станций «позволит увеличить пассажиропоток до 150 тысяч человек в день».
«Сейчас метро ежедневно пользуются примерно 100 тысяч жителей региона. Создание станций «Оперный театр» и «Сенная», а позже «Варя» и «Сормовская» позволит увеличить пассажиропоток на 50%», — сказал Яушев.
Отмечается, что в случае успеха модернизации транспортной системы города метрополитен получит ключевую роль, тогда использование метро «составит порядка 30% от общегородских перевозок при существующих 12−14% на сегодняшний день».
«На строительство станций «Сенная» и «Оперный театр» планируется выделить около 37 миллиардов рублей. А чтобы построить «Варю» и «Сормовскую» — нужно 19,6 миллиардов рублей. Станцию «Сенная» планируется построить по ускоренному плану. Работы необходимо завершить до 2026 года» — пишет портал NewsNN.ru.
Напомним, раннее генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов раскритиковал идею строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде.
«Метро будет убыточно всегда. Конечно, если не ставить на него цены, как на такси. Но дело не в этом. Проблема в том, что плановая убыточность городского пассажирского транспорта компенсируется удобством и комфортом в перемещении трудовых ресурсов, в экономии на восстановлении дорожного покрытия и другими плюсами, которые в целом влияют на экономику города. Если рассматривать вопрос исключительно с точки зрения затрат, то метро однозначно не выгодно», — сказал эксперт в интервью ИА REGNUM.