Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем возрастёт риск возникновения дорожных происшествий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 19 ноября.

Publicdomainpictures.net Дождь

Синоптики прогнозируют усиление ветра и дождь. В непогоду водителям следует быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Осторожность необходимо соблюдать и пешеходам.