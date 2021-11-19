Нижний Новгород, 19 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Экс-руководителя нижегородского Росприроднадзора Олега Кручинина подозревают в получении взятки в 6,8 миллионов рублей. Бывший чиновник заключен под стражу. Об этом сообщили в СУ Следственного Комитета по Нижегородской области 17 ноября.

Rpn.gov.ru Росприроднадзор

По версии следствия, подозреваемый с февраля 2019 года по ноябрь 2021-го «получал взятки за покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, работающей с твердыми бытовыми отходами».

«Всего за это время он незаконно получил 6 миллионов 800 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Подозреваемому Олегу Кручинину выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Кручинин занимал пост начальника Департамента Росприроднадзора по ПФО с января 2017 года.

«До начала 2017 года этого служил в нижегородской полиции. С недавнего времени был врио главы Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям», — напомнил портал NN.ru.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.