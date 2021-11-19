Волгоград, , 15:31 — REGNUM Новым главой Волгограда на внеочередном заседании городской думы 19 ноября избран Владимир Марченко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Глава Волгограда Владимир Марченко Https://www.volgograd.ru/

Конкурсная комиссия рекомендовала депутатам трёх претендентов на должность главы администрации. Это Анна Манчуковская, Владимир Марченко и Игорь Романов. Все они представили программы развития города, кандидатов внесли в бюллетени для тайного голосования. Председатель счётной комиссии Татьяна Минина объявила, что по итогам выборов, главой Волгограда абсолютным большинством голосов избран и. о. руководителя муниципалитета Владимир Марченко.

Срок полномочий нового мэра составляет пять лет.

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